Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi: Gaston Silva!

Devre arası transfer döneminde sol bek bölgesini Hatayspor'dan Adekugbe ile güçlendiren Galatasaray için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, sezon sonu için Meksika ekibi Puebla ile sözleşmesi sona erecek olan Gaston Silva'yı gündemine aldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)