Süper Lig'in devi Galatasaray'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi: Gaston Silva!
Devre arası transfer döneminde sol bek bölgesini Hatayspor'dan Adekugbe ile güçlendiren Galatasaray için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, sezon sonu için Meksika ekibi Puebla ile sözleşmesi sona erecek olan Gaston Silva'yı gündemine aldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Cimbom, Kanadalı oyuncuyu 1 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.