Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey'de işlem tamam! İşte sözleşme süresi
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Devre arası transfer döneminde de takviyelerini sürdüren Cimbom'da, Sacha Boey bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde iyileştirme yaparak uzatma kararı aldı. İşte yeni sözleşme detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Transfer tahtasının kapanmasına kısa süre kala harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, yeni sezon planlamasını yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim bu noktada temaslara başladı.