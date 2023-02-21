Son olarak Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Arsen Zakharyan'da mutlu son! O teklif kabul edildi
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılar 19 yaşındaki oyuncu için bütçeyi zorlarken, Rus ekibiyle anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte o rakam ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar şimdi de Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ı almak için yoğun çaba sarf ediyor.
5 Mart'ta sona erecek devre arası transfer döneminin sonuna kadar 19 yaşındaki oyuncunun transferinin bitirilmesi hedefleniyor.