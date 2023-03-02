Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor.
GALATASARAY HABERİ - İtalyan devleri Cimbom'un yıldızına talip!
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arasında kadrosuna 3 takviye yapan sarı-kırmızılıların birçok oyuncusuna talip var. İtalyan devleri, özellikle bir isim için transfer yarışına girdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Devre arasında kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan sarı-kırmızılılar takviyeye devam etmenin planlarını yapıyor.
Ayrıca Cimbom, bu sezon ligde gösterdiği performans ile birçok oyuncusuna da talip buldu.