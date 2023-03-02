Spor Toto Süper Lig'de 24 hafta geride kalırken Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo'ya İtalyan kancası! Juventus'un ardından...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, devre arası transfer döneminde, Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Nicolo Zaniolo'yu transfer etti. Sarı-kırmızılılar İtalyan kulübüne ayrıca oyuncunun sonraki satış karından yüzde 20 pay da verecek. Bu transfer Avrupa piyasasında da büyük ses getirirken, 23 yaşındaki futbolcunun talipleri de artıyor. Son olarak Juventus'un ardından İtalyan devinin Zaniolo'yu istediği ve o rakamı gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılar devre arasında transfer döneminde de adından söz ettirdi ve şu ana dek 3 futbolcuyu renklerine bağladı.
Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Cimbom'un en çok konuşulan transferi ise Zaniolo oldu.