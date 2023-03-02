Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfer harekatını sürdürüyor. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı-kırmızılı ekip hücum hattına takviye yapmak istiyor. Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca ile ilgilenen Cimbom için kötü haber geldi. . Transfer söylentileriyle ilgili dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Talisca ve Galatasaray için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Romano, Talisca'nın Galatasaray ile bir görüşme yapmadığını ifade etti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Anderson Talisca ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldızın, sarı-kırmızılı takımla görüşme yapmadığını belirtti.

Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün Fabrizio Romano'den derlediği haberde, "Anderson Talisca'nın Galatasaray'a katılması için somut bir görüşme yok. Bu aşamada tamamen Al Nassr'a odaklanıyor. Talisca, şu anki haliyle Galatasaray veya başka bir kulüple pazarlık yapmıyor." ifadelerini kullandı.





Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 16 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 14 gol kaydetti. Talisca, Al-Nassr ile 2024 yılında bitecek sözleşmesini uzatma konusunda görüşmelerde bulunuyor.