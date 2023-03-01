Süper Lig'de liderlik koltuğunu bırakmayan Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçirdi.
TRANSFER HABERİ - Çizme'den flaş sezon sonu iddiası: Zaniolo Juventus'a Di Maria Galatasaray'a
Devre arası transfer döneminin ses getiren ekiplerinden Galatasaray, Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Ancak sarı-kırmızılı ekip adına İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kattı.
Cimbom'un adı birçok yıldız isimle anılmaya devam ediyor.