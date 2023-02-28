Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! İngiliz devi transferde rakip oldu
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da gözler yeniden trasnfere çevrildi. Devre arasında kadrosuna 3 takviye yapan sarı-kırmızılılar, orta sahaya da transfer düşünüyor. Ancak İngiliz devi, Cimbom'un ilgilendiği yıldıza talip oldu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Devre arasında Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar çalışmalara devam ediyor.
Orta sahaya takviye yapacak olan Cimbom, Roberto Gagliardini'yi listesine aldı.