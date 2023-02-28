TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! İngiliz devi transferde rakip oldu

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! İngiliz devi transferde rakip oldu

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da gözler yeniden trasnfere çevrildi. Devre arasında kadrosuna 3 takviye yapan sarı-kırmızılılar, orta sahaya da transfer düşünüyor. Ancak İngiliz devi, Cimbom'un ilgilendiği yıldıza talip oldu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 19:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023- 19:50