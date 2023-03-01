Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar Çeyrek Final rövanş maçında Cadi La Seu'yu 75-65 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından yarı finale yükseldi.
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Vladimir Jevtovic, Stylianos Simeonidis, Alakbar Hasanov
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Pelin Bilgiç 4, Tuğçe Canıtez 3, Jurjane 13, Pulvere 5, Meltem Yıldızhan 2, Işıl Alben 7, McCowan 20, Nacickaite 4, Prince 5, Stevens 12
KANGOEROES MECHELEN: Bahi 12, Kovacevic 12, Ramette 1, Soler 6, Watts 10, Brotons 2, Raventos 8, Strautmane, Tunstull 14
1'İNCİ PERİYOT: 21-12
DEVRE: 40-27
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-47