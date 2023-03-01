Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Menajerler önerdi! Brezilyalı yıldız Aslan oluyor
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Sacha Boey ile sözleşme yenilemeye çalışan Cimbom'da, sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Boey'in menajerliğini yürüten ROGON firması, Galatasaray'a yıldız golcüyü önerdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmayı hedefleyen Cimbom, transferde büyük oynuyor.
Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılara menajerler aracılığıyla Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba önerilmişti.