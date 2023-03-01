GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Menajerler önerdi! Brezilyalı yıldız Aslan oluyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Menajerler önerdi! Brezilyalı yıldız Aslan oluyor

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Sacha Boey ile sözleşme yenilemeye çalışan Cimbom'da, sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Boey'in menajerliğini yürüten ROGON firması, Galatasaray'a yıldız golcüyü önerdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2023- 11:03 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023- 11:05