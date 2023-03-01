Seferovic'in ayrılmasıyla birlikte santrafor hattı zayıflayan Galatasaray forvet arayışına çıktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Haji Wright için takas + para teklif edildi
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig devlerinden Galatasaray, transferlerinde hız kazanmaya devam ediyor. Okan Buruk'un isteği üzerine forvet arayışına giren sarı-kırmızılı ekip son olarak Haji Wright'ı kadrosunda görmek istiyor. 2 futbolcu ve para teklif edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Forvet transferi yapmak isteyen Okan Buruk, Süper Lig'ten bir futbolcuyu istiyor.
Cimbom'un transfer listesinde bulunan Amerikalı futbolcu için tecrübeli teknik direktörün yoğun isteği üzerine hız kazandı.