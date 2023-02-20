Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da gündemdeki son isim Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan...
Arsen Zakharyan'a Galatasaray için transfer tavsiyesi!
Okan Buruk'un raporlarıyla devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray, Rus yetenek Arsen Zakharyan'ı gündemine almıştı. Rus futbolcunun önemli isimleri, genç yıldıza Galatasaray'a gitmesini önerdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki Rus orta sahanın transferini bitirmek için uğraşıyor.
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi için hazırlık yapan sarı-kırmızılı ekibin, 15 milyon Euro önerdiği ve Dinamo Moskova ile prensipte anlaştığı belirtilirken şimdi oyuncudan gelecek yanıt bekleniyor.