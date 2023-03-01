Tarihin en iyi forvetlerinden biri olarak kabul edilen Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Falcao'nun yeni adresi... Şampiyon takıma gidiyor
Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun yeni durağı belli oluyor. Kolombiyalı için flaş Malezya iddiası atıldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.03.2023- 10:20
Ülkemizden de yolu geçen Kolombiyalı oyuncu kariyerinde Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea gibi dev kulüplerde forma giydi.
Galatasaray forması da giyen El Tigre oynadığı 43 maçta 20 gol, 3 asist yaptı.