Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İtalyan basınından flaş iddia! Çizme'den Nicolo Zaniolo'ya kanca
Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, devre arası transferleri ile kadrosunu kuvvetlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Ancak İtalyan basını yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre Çizme ekibi, Zaniolo'nun peşini bırakmıyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, ses getiren bir transfere imza attı.
Cimbom, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.