GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İtalyan basınından flaş iddia! Çizme'den Nicolo Zaniolo'ya kanca

Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, devre arası transferleri ile kadrosunu kuvvetlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Ancak İtalyan basını yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre Çizme ekibi, Zaniolo'nun peşini bırakmıyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 06:40