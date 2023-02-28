TRANSFER HABERİ: Anlaşma tamam! Anderson Talisca Galatasaray'a doğru

Transferde flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray'dan bir bomba daha geldi. Nicolo Zaniolo gibi yıldız bir ismi transfer eden Cimbom, şimdi de eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'nın peşine düştü. Sarı kırmızılılar, Sambacı futbolcuyla söz kesti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 15:16