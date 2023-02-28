GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo geldiği gibi gidiyor! Bonservis bedeli...

Galatasaray, devre arası transfer döneminde, Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Nicolo Zaniolo'yu transfer etti. Sarı-kırmızılılar İtalyan kulübüne ayrıca oyuncunun sonraki satış karından yüzde 20 pay da verecek. Bu transfer Avrupa piyasasında da büyük ses getirirken, 23 yaşındaki futbolcunun talipleri de artıyor. Son olarak İtalyan devinin Zaniolo'yu istediği ve o rakamı gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 18:13