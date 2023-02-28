Galatasaray, yaz transfer döneminde birbirinden önemli futbolcularla kadrosunu güçlendirdi.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray büyük oynuyor! Hedef Paul Pogba
Devre arası transfer döneminde kadrosuna 3 takviye yapan Galatasaray, tekrar harekata geçti. Gelecek yılların kadrosunu şimdiden kurmak isteyen sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi için kolları sıvadı. Cimbom, sakatlıktan yeni çıkan Juventus'un Fransız oyuncusu Paul Pogba için çalışmalara başladı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı takım büyük bir yapılanmaya giderken, sezon başında bu transferlerle adından söz ettirdi.
Ara transfer döneminde de takviyelerini sürdüren Cimbom, milli oyuncu Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.