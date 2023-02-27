TRANSFER HABERİ: Pulisic için Galatasaray'a dev rakip

Sezon başında yaptığı transferlerle şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray yıldız futbolcu arayışına devam ediyor. Devre arasına lider giren Cimbom en son Zaniolo'yu sürpriz bir şekilde transfer ederek en büyük şampiyonluk adayı oldu. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip gözlerini Pulisic'e dikti. Yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen Aslan'a engel olarak Avrupa'nın dev kulübü takıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2023- 15:07