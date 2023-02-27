Sezon başında Mertens, Icardi, Mata, Torreira, Oliveira ve Rashica gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, devre arasında da Zaniolo'yu transfer etti.
TRANSFER HABERİ: Pulisic için Galatasaray'a dev rakip
Sezon başında yaptığı transferlerle şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray yıldız futbolcu arayışına devam ediyor. Devre arasına lider giren Cimbom en son Zaniolo'yu sürpriz bir şekilde transfer ederek en büyük şampiyonluk adayı oldu. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip gözlerini Pulisic'e dikti. Yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen Aslan'a engel olarak Avrupa'nın dev kulübü takıldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.02.2023- 15:07
Durmaya niyeti olmayan Aslan, bir dünya yıldızını daha kadroya katmak için düğmeye basmıştı.
Bu isim Chelsea'de teknik direktör Graham Potter tarafından gözden çıkarılan Cristian Pulisic'ti...