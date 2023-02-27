Galatasaray'da gençlik operasyonu son sürat devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Talles Magno için dev teklif! İşte o rakam...
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray, flaş bir oyuncunun peşine düştü. Cimbom, MLS takımlarından New York City'de forma giyen Talles Magno'yu gündemine aldı. Sarı kırmızılılar, 20 yaşındaki Sambacı için teklifini de sundu. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, birçok ismi takipte olan Aslan'ın listesine sürpriz bir isim eklendi.
Sarı-kırmızılılar, ABD'nin New York takımında forma giyen Talles Magno için devreye girdi.