GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'dan şok iddia! 'Lucas Torreira dönmek istiyor'

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile ilgili flaş bir haber geldi. Her fırsatta adı İtalyan takımlarıyla anılan yıldız orta sahanın, sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılabileceği belirtildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)