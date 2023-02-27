Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalya'dan şok iddia! 'Lucas Torreira dönmek istiyor'
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile ilgili flaş bir haber geldi. Her fırsatta adı İtalyan takımlarıyla anılan yıldız orta sahanın, sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılabileceği belirtildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Cimbom, yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Bu oyunculardan birisi de Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira'ydı.