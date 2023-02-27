Galatasaray'ın İtalya pazarından çıkmaya niyeti yok.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Gagliardini hamlesi!
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sarı- kırmızılı ekip İtalyan devi Inter'le sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan orta saha oyuncusu Gagliardini'yi listesine aldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sezon başında İtalya'da top koşturan Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip son olarak Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer etti.
Ligde şampiyonluğa ulaşmak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Cimbom'un Zaniolo hamlesi büyük ses getirirken İtalya'dan bir yıldız daha gündeme alındı.