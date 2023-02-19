Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da Zakharyan transferinde anlaşma tamam! İşte mali detaylar
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Buruk'un özellikle takımda görmek istediği isimlerden biri olan Arsen Zakharyan transferinde mutlu sona ulaşıldığı ifade edildi. İşte genç yetenek için ödenecek bonservis bedeli... (GS spor haberi)
Kadro derinliğine önem veren ve teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde atağa kalkan Galatasaray, Rus ekibi Dinamo Moskova'nın parlayan genç yıldızı Arsen Zakharyan'ın transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, yapılan son görüşmelerin ardından hem 19'luk yıldız hem de oyuncunun kulübü Dinamo Moskova ile anlaşmaya vardı.