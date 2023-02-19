Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Alanyaspor ile Galatasaray, 26 Şubat Pazar günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, GS maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabaka TV8'de canlı yayınlanacak.