İtalyanlar açıkladı! Galatasaray’a Di Maria transferinde rakip çıktı

Galatasaray transfer haberi: Okan Buruk'un raporları doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılıların Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angel Di Maria ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak Cimbom'a bu transferde kötü haber geldi. İtalyan basını, tecrübeli yıldıza talip olan takımı duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)