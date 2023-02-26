Morutan'ın menajerinden transfer sözleri
G.Saray'a transferde rakip çıktı!
Tottenham - Chelsea maçı hangi kanalda?
Anlık canlı Döviz ve Altın Kuru takibi!
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın konuğu Antalyaspor! Kartal'ın konuğu Antalyaspor! 11:52
Beşiktaş'tan bir destek daha! Beşiktaş'tan bir destek daha! 11:39
Morutan'ın menajerinden transfer sözleri Morutan'ın menajerinden transfer sözleri 11:37
G.Saray'a transferde rakip çıktı! G.Saray'a transferde rakip çıktı! 11:14
Beşiktaş'a Santos transferinde bir rakip daha! Beşiktaş'a Santos transferinde bir rakip daha! 10:58
Midtsjö'den transfer kararı! Midtsjö'den transfer kararı! 10:38
Daha Eski
Beşiktaş Antalyaspor maçı bugün! Beşiktaş Antalyaspor maçı bugün! 10:13
G.Saray'a dünya yıldızı 2 orta saha! G.Saray'a dünya yıldızı 2 orta saha! 10:06
Borini Beşiktaş'ta! İşte sözleşme şartları Borini Beşiktaş'ta! İşte sözleşme şartları 10:04
F.Bahçe istiyordu Fırtına devrede! F.Bahçe istiyordu Fırtına devrede! 09:45
Beşiktaş'tan Dele Alli kararı! Beşiktaş'tan Dele Alli kararı! 09:20
Erman Toroğlu'dan flaş sözler! Erman Toroğlu'dan flaş sözler! 09:05
SON DAKİKA