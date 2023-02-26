Sezon sonunda İtalyan devi Juventus ile sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği iddia ediliyordu.
İtalyanlar açıkladı! Galatasaray’a Di Maria transferinde rakip çıktı
Galatasaray transfer haberi: Okan Buruk'un raporları doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılıların Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angel Di Maria ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak Cimbom'a bu transferde kötü haber geldi. İtalyan basını, tecrübeli yıldıza talip olan takımı duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Di Maria'nın Nantes ile Juventus arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında gösterdiği performans çok büyük bir yankı uyandırdı.
Beaujoire Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz 5. dakikasında çok şık bir gol atan Arjantinli yıldız, 20 ve 78. dakikalarda kaydettiği golle mücadeleyi hat-trick yaparak tamamladı.