Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! İşte hedefteki 2 dünya yıldızı
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmanın hedefinde... Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı kurmaylar, 2 yıldız ismi gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın hedefindeki 2 isim... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, şimdiden gelecek sezon hamleleri için harekete geçti.
Cimbom sezon başında kadrosunu büyük oranda yenilemişti.