Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! İşte hedefteki 2 dünya yıldızı

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmanın hedefinde... Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı kurmaylar, 2 yıldız ismi gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın hedefindeki 2 isim... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2023- 10:06