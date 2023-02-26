Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'da Morutan gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması geldi
Galatasaray transfer haberi: Sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiralanan Morutan'ın menajeri oyuncunun geleceği hakkında konuştu. İtalyan kulübüne adapte olduğunu ifade eden, Victor Becali, Morutan'ın transfer dedikodularını yanıtladı. İşte o açıklamalar... (GS spor haberi)
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