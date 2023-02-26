Süper Lig'de 54 puanla lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dries Mertens kararı! Sözleşmesi...
Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcuyla 1 senelik sözleşme imzalamıştı. Kontratında 1 sezon daha opsiyon bulunan Belçikalı oyuncunun, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alıyor.
Cimbom, şampiyonluk ipini göğüslemek için sezon başında iddialı bir kadro oluşturmuştu.