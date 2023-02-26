TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Dries Mertens kararı! Sözleşmesi...

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcuyla 1 senelik sözleşme imzalamıştı. Kontratında 1 sezon daha opsiyon bulunan Belçikalı oyuncunun, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2023- 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023- 15:50