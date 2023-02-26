GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İsviçre ekibiyle Fabian Rieder pazarlığı! İşte G.Saray'ın teklifi

Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla dolduran Galatasaray, devre arası transfer döneminde de Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi renklerine bağladı. Sezon sonunda şampiyon olup Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne almak isteyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız verdi. Scout ekibinin olumlu rapor verdiği ve teknik direktör Okan Buruk'un da onayından geçen 21'lik İsviçreli yıldız Fabian Rieder için ilk teklif sunuldu. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2023- 06:40