Galatasaray rotasını bu kez İngiltere'ye çevirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan forvet hamlesi! Bonservissiz gelecek
Devre arası transfer dönemi için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar gelecek sezonları da düşünerek hareket ederken, gündeme ise Blackburn ile sözleşmesi bitecek golcü oyuncu geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Haris Seferovic'i gönderen sarı-kırmızılı ekipte, Bafetimbi Gomis de sezon sonunda takımdan ayrılacak. Ayrıca sezon başında PSG'den kiralık gelen Mauro İcardi'nin durumu da belirsizliğini koruyor.
Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde eski parlak günlerine dönmek isteyen Cimbom forvet sıkıntısını bir an önce çözmenin peşinde...