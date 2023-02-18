Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Lig'e maalesef ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle ara verilirken Galatasaray çalışmaların ara vermeden devam ediyor.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.02.2023- 14:30
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman iki grup halinde dar alanda top kapma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla tamamlandı.
Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.