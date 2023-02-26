Alanyaspor ile Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i açıklandı.
ALANYASPOR-G.SARAY İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaliero, Fatih, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia
Galatasaray: Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Yunus, Yusuf, Icardi.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabaka TV8'de canlı yayınlanacak.