Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray genç 10 numara arayışlarını sürdürüyor. Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan ile PAOK'tan Giannis Konstantelias transferleride şimdilik aradığını bulamayan sarı-kırmızılılar rotayı İsviçre'ye kırdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 10 numara hamle! İşte teklif edilen rakam
Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla dolduran Galatasaray, devre arası transfer döneminde de Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi renklerine bağladı. Sezon sonunda şampiyon olup Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne almak isteyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız verdi. Scout ekibinin olumlu rapor verdiği ve teknik direktör Okan Buruk'un da onayından geçen 21'lik İsviçreli yıldıza ilk teklifini iletti. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Hedefte Young Boys'un genç yıldızı Fabian Rieder var. Altyapısından yetiştiği Young Boys'ta ilk 11'e yerleşen 21 yaşındaki oyuncu, takımının süper yıldızı konumunda.
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, scout ekibinin olumlu rapor verdiği, teknik direktör Okan Buruk'un da onayladığı Rieder için Young Boys ile masaya oturdu.