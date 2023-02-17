Galatasaray'da Arsen Zakharyan transferinde mutlu son yakın!

Galatasaray transfer haberi: Ara transferde kadrosunu Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe gibi önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takımda görmek istediği Arsen Zakharyan için temaslarını sıklaştırdı. Cimbom'un genç yetenek için teklif ettiği rakam da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2023- 19:03