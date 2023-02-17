Spor Toto Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Galatasaray'da Arsen Zakharyan transferinde mutlu son yakın!
Galatasaray transfer haberi: Ara transferde kadrosunu Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe gibi önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takımda görmek istediği Arsen Zakharyan için temaslarını sıklaştırdı. Cimbom'un genç yetenek için teklif ettiği rakam da belli oldu. İşte ayrıntılar...
Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun ardından Sam Adekugbe'yi de kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha transferine çevirildi.
Aslan, orta sahaya bir takviye yapmak için harekete geçmişti.