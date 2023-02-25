Galatasaray, önümüzdeki yıl için planlarına erken başladı. Ligde şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan ve fikstür olarak da yine eli güçlü gözüken sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bafetimbi Gomis'ten veda paylaşımı! Futbolu bırakıyor mu?
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis'in sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı belirtilmişti. 37 yaşındaki oyuncudan konuya dair açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)
Her şey Avrupa'da başarı için planlanırken, sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme takvimin erken olması nedeniyle hazırlıksız yakalanmak istemiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, özellikle golcü konusundaki belirsizliğin giderilmesini istediği öğrenildi.