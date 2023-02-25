Galatasaray'da Di Maria endişesi! Transfer zora mı girdi?

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için uğraş verdiği Angel Di Maria'da sıcak bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız, Juventus'un Nantes ile oynadığı maçta 3 gol birden atarken, bu performans Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 11:15