Sezon sonunda İtalyan devi Juventus ile sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği iddia ediliyordu.
Galatasaray'da Di Maria endişesi! Transfer zora mı girdi?
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için uğraş verdiği Angel Di Maria'da sıcak bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız, Juventus'un Nantes ile oynadığı maçta 3 gol birden atarken, bu performans Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi. İşte detaylar...
Di Maria'nın Nantes ile Juventus arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında gösterdiği performans çok büyük bir yankı uyandırdı.
Beaujoire Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz 5. dakikasında çok şık bir gol atan Arjantinli yıldız, 20 ve 78. dakikalarda kaydettiği golle mücadeleyi hat-trick yaparak tamamladı.