TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Jonathan Bamba operasyonu! Fransa Ligi'ni kasıp kavurmuştu

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Nicolo Zaniolo gibi bir yıldızı kadrosuna katan Cimbom, yeni hedefini belirledi. Sarı kırmızılı kulüp, Fransa Ligi'ni kasıp kavuran Jonathan Bamba için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2023- 11:48