Yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, ayağını gazdan çekmiyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Jonathan Bamba operasyonu! Fransa Ligi'ni kasıp kavurmuştu
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Nicolo Zaniolo gibi bir yıldızı kadrosuna katan Cimbom, yeni hedefini belirledi. Sarı kırmızılı kulüp, Fransa Ligi'ni kasıp kavuran Jonathan Bamba için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında Icardi, Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira gibi isimlerin yanına devre arasında da Zaniolo ve Kaan Ayhan'ı ekleyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar sürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.