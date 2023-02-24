Spor Toto Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'de işlem tamam! İşte sözleşme süresi
Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların 22 yaşındaki sağ beki Sacha Boey, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan başarılı isimle ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması sonrası arayışlarını hızlandırdı.
Sezon başında birçok yıldızı renklerine bağlayan Cimbom, kış transfer döneminde de ses getiren takviyelere imza attı.