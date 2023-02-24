Boey'de işlem tamam! İşte sözleşme süresi
"Zaniolo sezon sonunda G.Saray'da yok"
24 Şubat 2023 gram altın ne kadar?
Muslera'yı tedirgin edecek transfer!
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
Boey'de işlem tamam! İşte sözleşme süresi Boey'de işlem tamam! İşte sözleşme süresi 10:34
Fırtına'dan Zajc hamlesi! Fırtına'dan Zajc hamlesi! 10:30
Güneş kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i Güneş kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i 10:07
F.Bahçe'de Konyaspor maçı öncesi büyük tehlike! F.Bahçe'de Konyaspor maçı öncesi büyük tehlike! 10:03
F.Bahçe Konya'yı ağırlıyor! F.Bahçe Konya'yı ağırlıyor! 09:39
Kayseri'den Onur Bulut açıklaması! Kayseri'den Onur Bulut açıklaması! 09:30
Daha Eski
"Zaniolo sezon sonunda G.Saray'da yok" "Zaniolo sezon sonunda G.Saray'da yok" 09:24
Cimbom'da yıldız avı başladı! Cimbom'da yıldız avı başladı! 09:12
Maç sonu sert eleştiri! "Kimse anlamadı" Maç sonu sert eleştiri! "Kimse anlamadı" 08:36
Avcı: Yaşadığım en enteresan maçtı! Avcı: Yaşadığım en enteresan maçtı! 01:28
Fırtına Avrupa'ya veda etti! Fırtına Avrupa'ya veda etti! 01:28
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 01:28
SON DAKİKA