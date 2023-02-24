Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, asrın deprem felaketi nedeniyle verilen arayı Antalya'da yaptığı kampla değerlendirirken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'dan transferde 10 numara hamlesi: Adam Karabec ve Martin Baturina
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar sürüyor. 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Aslan, Sparta Prag forması giyen Adam Karabec ve Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı da gündemine aldı. İşte ayrıntılar...(GS spor haberi)
Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer eden sarı-kırmızılılar, genç oyunculara yatırım yapmaya devam edecek.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dinamo Moskova'nın genç yıldızı Arsen Zakharyan'la ilgileniyordu.