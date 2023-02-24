TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok Juan Mata gelişmesi!

Galatasaray sezon başında önemli transferlere imza atmıştı. Bu isimlerden biri de İspanyol futbolcu Juan Mata'ydı. Ancak sezon içinde istediği süreleri bulamayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2023- 14:38