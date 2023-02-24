Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok Juan Mata gelişmesi!
Galatasaray sezon başında önemli transferlere imza atmıştı. Bu isimlerden biri de İspanyol futbolcu Juan Mata'ydı. Ancak sezon içinde istediği süreleri bulamayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo, Sam Adekugbe ve Kaan Ayhan'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti.
Cimbom'da takıma dahil olan isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.