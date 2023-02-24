GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Mauro Icardi'ye 4 talip birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Mauro Icardi'yi renklerine bağlamıştı. Arjantinli yıldız sarı-kırmızılılarda büyük fark yaratırken, skor yükünü de üstlendi. Cimbom kiralık olan yıldız oyuncunun tapusunu almak isterken, İtalyan basınından kötü haber geldi. Haberde Serie A'dan 4 takımın, yıldız oyuncu için devreye girdiği yazıldı. İşte o takımlar ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)