Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray’da sezon sonu için yıldız avı başladı! İşte hedefteki isimler
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, sezon sonu hamleleri için harekete geçti. Galatasaray, sözleşmesi sona erecek dünya yıldızları için harekete geçti. İşte sarı-kırmızılıların transferde hedefleri... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, şimdiden sezon sonu hamleleri için harekete geçti.
İşte Cimbom'un hedefindeki dünya yıldızları…