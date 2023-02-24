Galatasaray’da sezon sonu için yıldız avı başladı! İşte hedefteki isimler

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, sezon sonu hamleleri için harekete geçti. Galatasaray, sözleşmesi sona erecek dünya yıldızları için harekete geçti. İşte sarı-kırmızılıların transferde hedefleri... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2023- 09:12