Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen İsmail Çipe'nin yeni takımı TFF 1. Lig ekibi Dyorex Boluspor oldu.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonuna kadar devam eden ancak kadro dışı olan İsmail Çipe, Boluspor ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

İSMAİL ÇİPE'NİN KARİYERİ



Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsmail Çipe, sarı-kırmızılı kulüpte 17 maçta görev aldı ve kalesinde 27 gol gördü.

İsmail Çipe'nin kariyerinde Buğdaşspor, Tuzlaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Galatasaray takımları yer alıyor.





