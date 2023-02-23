Galatasaray'ın Arsen Zakharyan transferi iyice çıkmaza girdi.
TRANSFER HABERİ: Ailesi duyurdu! Arsen Zakharyan ve Galatasaray...
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Arsen Zakharyan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılara transfer olup olmayacağı çok tartışılan yıldız ismin, ailesinden bir açıklama daha geldi. 19 yaşındaki futbolcunun babaannesi, Zakharyan'ın Galatasaray'a transferine dair konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir transfer girişimlerinde bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un transferini özellikle istediği 19 yaşındaki oyuncunun kulübü Dinamo Moskova ile temasa geçildi.