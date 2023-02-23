TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Galatasaray'a dünya yıldızı! Aslan'dan sezon sonu dev operasyon

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom, hem sezon başında hem de ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılardan sezon sonu için de bomba bir hamle geldi. Aslan, Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2023- 09:51