Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, henüz resmi maça çıkmadan gündem olmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların 15 milyon euro bedelle Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldız ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...
(GALATASARAY TRANSFER HABERİ) Galatasaray'ın son transferi Nicolo Zaniolo'dan saı kırmızılı kurmaylara şok eden yanıt! Otelde kalan yıldız isme "Sana ev tutalım" teklifinde bulunan Galatasaraylı yöneticilere Zaniolo'nun yanıtı bakın ne oldu... (GS haberi)
Takvim'in haberine göre, Cimbom'un yeni yıldızı, Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de kalıyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler İtalyan yıldıza, "Daha rahat edebilmen için sana ev tutalım. Daha düzenli yaşarsın" teklifinde bulundu ancak beklemedikleri bir cevapla karşılaştı.
İtalyan yıldız, sarı kırmızılı kurmayların bu önerisine "Kaldığımız otelde mutluyum. Zaten sezon sonunda gideceğim" yanıtı verdi.