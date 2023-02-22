Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
PAOK’un Galatasaray’ın ilgilendiği Giannis Konstantelias için istediği bonservis ortaya çıktı!
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Cimbom, Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan ile görüşmelerini sürdürürken, B planı olarak PAOK'tan Giannis Konstantelias'ı gündemine almıştı. Yunan ekibinin, yetenekli futbolcu için istediği bonservis bedeli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılılar, devre arasında şu ana kadar Zaniolo, Kaan Ayhan ve Adekugbe'yi renklerine bağladı.
Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla bir de 10 numara bölgesine takviye yapmayı planlıyor.