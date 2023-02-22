Transferin en başarılı takımlarından Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Galatasaray'dan Philippe Coutinho harekatı! Transfer ve teklif...
Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı kırmızılıların, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. Cimbom'a, Brezilyalı yıldızın transferinde müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transferde önemli isimleri kadrosuna kattı.
Cimbom Sam Adekugbe, Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan ile kadrosunu güçlendirdi.