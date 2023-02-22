Galatasaray'da Yusuf Demir konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da Yusuf Demir Eyüpspor yolcusu
Galatasaray'da sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı ekipte bir türlü şans bulamadı. İtalyan basını, genç futbolcunun TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralanacağını iddia etti. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Geldiği günden itibaren kadroda yer bulmakta zorlanan genç oyuncu, sadece 5 lig maçında 77 dakika yer alabildi.
Özellikle yabancı kontenjanından dolayı formaya ulaşamayan Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kastamonuspor karşısında 63 dakika şans buldu.