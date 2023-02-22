GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan devleri Mauro Icardi'nin peşini bırakmıyor! Milan'dan sonra...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da gündem Mauro Icardi. Cimbom, yıldız oyuncunun bonservisini almak istiyor. Ancak sözleşmesi PSG'de bulunan oyuncuya Galatasaray ve Milan'dan sonra bir İtalyan devi daha talip oldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2023- 18:33 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023- 18:33