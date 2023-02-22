Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Galatasaray ile Pendikspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'e deprem felaketi sebebiyle verilen arada Galatasaray ile Pendikspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Pendikspor maçı 22 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.